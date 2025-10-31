I fondi Ue della coesione saranno usati per comprare armi?
Con la nuova priorità a Bruxelles della difesa e della sicurezza europea, da mesi è aumentato in Italia e in diversi Paesi membri dell'Ue il timore che sempre più soldi pubblici possano finire nel settore militare. Una preoccupazione particolare è quella che i fondi della politica di coesione. 🔗 Leggi su Today.it
Ecco i ministeri lumaca sui fondi di coesione. In coda Lavoro e Salute. - la Repubblica - X Vai su X
Ieri ho partecipato alla Cabina di Regia del PNRR e della Coesione, dedicata alla riprogrammazione dei fondi europei 2021-2027. Un confronto importante che, grazie al Ministro Tommaso Foti, consentirà di destinare 2,6 miliardi di euro a nuove priorità strate - facebook.com Vai su Facebook
I fondi Ue della coesione saranno usati per comprare armi? - Nonostante la nuova priorità di Bruxelles sulla sicurezza, la riduzione dei divari territoriali rimane l'obiettivo dei soldi destinati alle autorità locali. Scrive europa.today.it
Coesione, la Campania guida la revisione dei fondi: 400 milioni da rimodulare - Non è caduta nel vuoto l’opportunità offerta dall’UE a Regioni, enti locali e ministeri di rimodulare entro fine anno ... Come scrive ilmattino.it
La riforma della politica di coesione sotto il fuoco incrociato a Bruxelles - Dai deputati europei agli enti locali arrivano critiche alla proposta di nazionalizzare la gestione dei fondi e di unirli con quelli per l'agricoltura. Lo riporta europa.today.it