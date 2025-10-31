I finanziamenti del governo Usa a SpaceX per i satelliti del progetto Golden Dome

SpaceX riceverà due miliardi di dollari dal governo statunitense per sviluppare satelliti in grado di tracciare missili e aerei nell’ambito del progetto Golden Dome, cuore della strategia di difesa annunciata da Donald Trump. Lo ha rivelato il Wall Street Journal: finanziamento, approvato a luglio all’interno della legge fiscale e di spesa federale, non è stato finora ufficialmente collegato ad alcun appaltatore. SpaceX svilupperà il sistema Air Moving Target Indicator. Nello specifico, l’azienda di Elon Musk (che in teoria ha rotto con Trump) svilupperà il sistema Air Moving Target Indicator, che dovrebbe contare circa 600 satelliti in orbita bassa, destinati a tracciare in tempo reale qualsiasi minaccia aerea contro il territorio degli Stati Uniti: dai missili balistici a quelli ipersonici, fino ai droni e altri velivoli potenzialmente armati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

