I Film che vedremo al Cinema e in Streaming? Li decide l' Intelligenza Artificiale

Comingsoon.it | 31 ott 2025

La società svizzera Largo AI ha sviluppato una tecnologia che permette di creare un pubblico virtuale, "gemelli digitali" di veri spettatori che possano essere interrogati su progetti in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

i film che vedremo al cinema e in streaming li decide l intelligenza artificiale

© Comingsoon.it - I Film che vedremo al Cinema e in Streaming? Li decide l'Intelligenza Artificiale

