I Film che vedremo al Cinema e in Streaming? Li decide l' Intelligenza Artificiale
La società svizzera Largo AI ha sviluppato una tecnologia che permette di creare un pubblico virtuale, "gemelli digitali" di veri spettatori che possano essere interrogati su progetti in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
NUOVA RUBRICA: CINEMA IN PILLOLA! Niente trailer, niente spoiler… Solo pochi secondi per assaporare il film che vedremo insieme, raccontato da chi il cinema lo ama davvero. A raccontarcelo è Nìccolò, il nostro nuovo volto “cinefilo” di fiducia. - facebook.com Vai su Facebook
I migliori film in streaming di Christoph Waltz, nel cast di Dracula: L'amore perduto e Frankenstein - L'attore viennese premiato con due Oscar torna al cinema con Luc Besson e in streaming con Guillermo del Toro. comingsoon.it scrive
10 film da vedere per Halloween in streaming - 10 film da vedere in streaming su Netflix, Prime Video, Disney+, Midnight Factory ... Scrive cinematographe.it
I migliori film in streaming di John Magaro, nel cast di The Mastermind - Il talentoso attore americano torna a lavorare con Kelly Reichardt nel film che vede protagonista Josh O'Connor. Da comingsoon.it