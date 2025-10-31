I film che raccontano memorie dalla Cecenia e dall' Iran | all' Ariston tornano le Giornate con gli autori

Triesteprima.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le proiezioni dedicate alla Settimana internazionale della critica, le Giornate della Mostra del cinema di Venezia tornano al cinema Ariston di Trieste con due serate speciali dedicate alle Giornate degli autori, sezione indipendente della Mostra del cinema di Venezia nata nel 2004 su. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Film Raccontano Memorie Cecenia