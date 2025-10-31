I film che raccontano memorie dalla Cecenia e dall' Iran | all' Ariston tornano le Giornate con gli autori
Dopo le proiezioni dedicate alla Settimana internazionale della critica, le Giornate della Mostra del cinema di Venezia tornano al cinema Ariston di Trieste con due serate speciali dedicate alle Giornate degli autori, sezione indipendente della Mostra del cinema di Venezia nata nel 2004 su. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Allo Schermo dell'arte - ` - tre film che raccontano la resistenza, la memoria e il potere delle immagini nei luoghi del conflitto. Da Damasco a Gaza, passando per i mondi digitali e la documentazione, tre artisti trasformano la testimo - facebook.com Vai su Facebook