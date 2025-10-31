I fan di Pennywise sono persone strane o traumatizzate – svela Tim Curry su IT | Non li biasimo

Tim Curry, che nel 1990 diede vita al terrificante clown Pennywise nella miniserie IT tratta dal romanzo di Stephen King, è tornato a parlare di uno dei ruoli più amati e inquietanti della sua carriera. Nel suo nuovo libro che si intitola Vagabond, l’attore 79enne racconta il suo rapporto con i fan un po’ eccentrici o “traumatizzati” da quel personaggio che lo ha reso un’icona dell’horror. Curry sottolinea di aver sempre detestato i clown e di aver accettato la parte solo come sfida personale, ma non si è mai appassionato davvero ad interpretarlo. Come riporta People, nel libro, l’attore conferma di non aver mai amato il trucco da clown, ma precisa che alcune dicerie sono state esagerate. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

