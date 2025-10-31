I fan delle tasse sono i sindaci Pd

Nessuno nel centrodestra sostiene l’imposta sugli affitti brevi, ma qualche «manina» l’ha inserita nella manovra. A benedirla sono i primi cittadini Beppe Sala, Roberto Gualtieri e Sara Funaro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I fan delle tasse sono i sindaci Pd

