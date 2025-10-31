I disagi per i lavori allo svincolo di Bagheria | potenziati i collegamenti in treno fra Palermo e Termini
Potenziati i collegamenti ferroviari fra Palermo e Termini Imerese con l'introduzione di treni straordinari. Trenitalia (Gruppo Fs) in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, e in accoglimento della richiesta del governatore Renato Schifani, nella qualità di commissario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
CALI DI FATTURATO DEI NEGOZI E DISAGI, IN ATTESA DELLA FINE LAVORI (2028?) Metrotranvia Milano–Desio–Seregno: attività in difficoltà per i ritardi dei cantieri Questa mattina in Regione Lombardia, durante la Commissione Attività Produttive, si è sv - facebook.com Vai su Facebook
Lavori di AdF: possibili disagi in alcune vie del paese - - X Vai su X
I disagi per i lavori allo svincolo di Bagheria: potenziati i collegamenti in treno fra Palermo e Termini - Potenziati i collegamenti ferroviari fra Palermo e Termini Imerese con l’introduzione di treni straordinari. Secondo mondopalermo.it
Disagi e traffico sull'A19 per il cantiere di Bagheria, la Regione chiede più treni - Regione chiede a RFI il potenziamento dei treni durante i cantieri di Bagheria per ridurre il traffico sulla A19; Anas annuncia lavori accelerati e riapertura della seconda corsia entro il primo dicem ... Lo riporta lasicilia.it
A19A19 Lavori notturni e chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Villabate sulla carreggiata... - A19A19 Lavori notturni e chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Villabate sulla carreggiata ... Si legge su msn.com