Tra i falchi russi che non vogliono la fine della guerra in Ucraina, al di là delle condizioni poste da Vladimir Putin per il cessate il fuoco, c’è probabilmente anche Maria Zakharova. Come ha scoperto Explainer, la portavoce del ministero degli Esteri si è infatti notevolmente arricchita dall’inizio del conflitto. E questo in maniera non esattamente trasparente, a partire dalla compravendita dai contorni poco chiari di un lussuoso appartamento nel cuore di Mosca. E dire che più volte Zakharova, nei suoi interventi pubblici, ha denunciato le ‘ruberie’ dell’Occidente per mano dei funzionari di Kyiv e dei loro alleati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I conti in tasca a Maria Zakharova: i guadagni poco chiari della portavoce di Lavrov