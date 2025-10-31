I conti di LG | male i TV bene gli elettrodomestici
Nel terzo trimestre la divisione Media Entertainment Solution ha perso l'equivalente di 183 milioni di euro. 🔗 Leggi su Dday.it
Argomenti simili trattati di recente
Sempre loro, quelli dei “pieni poteri”. Meloni e Salvini attaccano la Corte dei Conti che ha semplicemente smascherato la vergogna di un progetto vecchio, costoso e fatto male. ? Lascino perdere il Ponte e usino per sanità, scuola, lavoro e sicurezza i 13 miliar - facebook.com Vai su Facebook
Ieri Gabbani si è espresso forse male, ma aveva ragione. Gli uomini non piangono la si può cantare, ma ci vuole un "vissuto", esperienza accumulata, una interiorità e soprattutto un percorso di vita che (per quanto nel privato abbia vissuto cose) una 25enne a - X Vai su X
Ascolti tv, Conti-Cucciari boom (nella Splendida Cornice). Del Debbio beffa Formigli. Grande Fratello male. E Belen... - Un passo dal cielo su Rai1 chiude la stagione al primo posto negli ascolti tv di giovedì 20 febbraio con 4. affaritaliani.it scrive