I contestatori di Fiano contestano anche il Secolo | Non è stato un blitz antisemita Lo spiegassero agli ebrei italiani
Riceviamo una richiesta di rettifica del “Fronte della Gioventù Comunista – FGC” in persona del segretario nazionale e legale rappresentante, Lorenzo Lang, attraverso gli avvocati Tommasina Romano e Alessandro Mustillo. «L’articolo a firma di Carlo Marini intitolato “ Incredibile Fiano: subisce l’assalto antisemita dei giovani comunisti.” qualifica espressamente la contestazione effettuata all’onorevole Fiano come “assalto antisemita dei giovani comunisti, accostando di conseguenza l’organizzazione da me rappresentata all’aggettivo “antisemita” con ciò arrecando un pregiudizio grave e irreparabile alla sfera dell’immagine della medesima che da sempre ha fatto della lotta all’antisemitismo e al rifiuto di ogni discriminazione razziale una base fondante e costitutiva del proprio credo ed agire politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Blitz di contestatori a Venezia in un incontro all'università sul medioriente. Costretto al silenzio Emanuele Fiano, ex deputato democratico, presidente di "Sinistra per Israele". A Ca' Foscari non è stato possibile discutere di pace, Gaza, futuro per palestinesi e is - facebook.com Vai su Facebook
Emanuele Fiano contestato a Venezia da attivisti per la Palestina, qual è il significato del gesto della P38 - Aggressione a Venezia a Emanuele Fiano a Ca’ Foscari: attivisti pro Palestina insultano e fanno il gesto della P38. Da virgilio.it
Emanuele Fiano contestato a Ca’ Foscari: “Tu qui non puoi parlare”. L’incontro viene interrotto - Venezia, caos a Ca’ Foscari: contestatori irrompono a “Voci per la pace” e bloccano l’evento con Emanuele Fiano. Si legge su affaritaliani.it
Fiano contestato a Venezia. La mano tesa di Bernini: "Tornerà presto ospite" - La ministra dell’Università: "Riprenderà il discorso dove è stato interrotto". Da msn.com