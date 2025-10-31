Riceviamo una richiesta di rettifica del “Fronte della Gioventù Comunista – FGC” in persona del segretario nazionale e legale rappresentante, Lorenzo Lang, attraverso gli avvocati Tommasina Romano e Alessandro Mustillo. «L’articolo a firma di Carlo Marini intitolato “ Incredibile Fiano: subisce l’assalto antisemita dei giovani comunisti.” qualifica espressamente la contestazione effettuata all’onorevole Fiano come “assalto antisemita dei giovani comunisti, accostando di conseguenza l’organizzazione da me rappresentata all’aggettivo “antisemita” con ciò arrecando un pregiudizio grave e irreparabile alla sfera dell’immagine della medesima che da sempre ha fatto della lotta all’antisemitismo e al rifiuto di ogni discriminazione razziale una base fondante e costitutiva del proprio credo ed agire politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

I contestatori di Fiano contestano anche il Secolo: "Non è stato un blitz antisemita". Lo spiegassero agli ebrei italiani