I castelli trentini sbarcano su Prime Video con The Traitors Italia

Trentotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattordici personaggi famosi rinchiusi in un castello che si sfidano in un gioco di strategia e collaborano per superare alcune missioni e accumulare un montepremi in denaro. A vivacizzare il tutto, ci saranno dei “traditori” che inganneranno i concorrenti per accaparrarsi il premio finale solo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

