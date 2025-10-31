I cani ai parchetti fiutano l’hashish Quattro nei guai
Controlli nei parchi cittadini con unità cinofila: la polizia locale sequestra più di 8 grammi di hashish e denuncia un 25enne. Gli agenti guidati dal comandante Gabriele Caimi sono intervenuti in un parco del centro cittadino in cui era stata precedentemente segnalata l’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. I controlli hanno consentito di identificare quattro persone, due maggiorenni e due minorenni, di rinvenire e sequestrare 3,20 grammi di hashish. Poi, durante i servizi di pattugliamento nelle aree limitrofe alle scuole, la pattuglia ha notato un ragazzo intento a consumare sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Ambiente, via libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali. Savarino: «Finalmente il migliore amico dell’uomo potrà entrare nei parchi e nelle riserve siciliane» I cani al guinzaglio potranno entrare nelle aree naturali protette della Sicilia. Lo stabilisce il decret - facebook.com Vai su Facebook
I cani ai parchetti fiutano l’hashish. Quattro nei guai - Controlli nei parchi cittadini con unità cinofila: la polizia locale sequestra più di 8 grammi di hashish e denuncia ... Si legge su msn.com