Controlli nei parchi cittadini con unità cinofila: la polizia locale sequestra più di 8 grammi di hashish e denuncia un 25enne. Gli agenti guidati dal comandante Gabriele Caimi sono intervenuti in un parco del centro cittadino in cui era stata precedentemente segnalata l'attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. I controlli hanno consentito di identificare quattro persone, due maggiorenni e due minorenni, di rinvenire e sequestrare 3,20 grammi di hashish. Poi, durante i servizi di pattugliamento nelle aree limitrofe alle scuole, la pattuglia ha notato un ragazzo intento a consumare sostanza stupefacente.

I cani ai parchetti fiutano l'hashish. Quattro nei guai