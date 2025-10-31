I buoni postali compiono 150 anni e anche Mattarella li festeggia | Sono la pacifica armata dell’Italia

Un secolo e mezzo di storia italiana si intreccia indissolubilmente con quella dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio. Alla Nuvola di Fuksas, nel quartiere Eur di Roma, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti hanno celebrato i 150 anni dal lancio dei libretti postali e i 100 anni dall’istituzione dei buoni fruttiferi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e di una platea gremita di sindaci con fascia tricolore e direttori degli uffici postali. Il Presidente Mattarella ha partecipato alla cerimonia per il 150º anniversario del risparmio postale, organizzata da Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti pic. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - I buoni postali compiono 150 anni e anche Mattarella li festeggia: “Sono la pacifica armata dell’Italia”

