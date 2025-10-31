I bambini non possono vestirsi per Halloween la richiesta della scuola che fa discutere

In una scuola primaria di Verona, è stata inviata alle famiglie una comunicazione nell’ambito del tardo pomeriggio di mercoledì: " I bambini - riporta il Corriere - non potranno venire a scuola vestiti o truccati a tema Halloween ". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

