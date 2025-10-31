I 50 anni di onde e passione degli antennisti CRT lecchesi

Un videoracconto di tecnologia, memoria e passione per la comunicazione, per celebrare il primo mezzo secolo di attività del CRT, acronimo di ConsorzioRadio Video Tecnici di Lecco. Sono trascorsi 50 anni da quando un gruppo di artigiani e tecnici lecchesi unì le forze con l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it