I 48 siti porno bloccati dall' Agcom
AGI - Dal 12 novembre entra in vigore l'obbligo per i siti pornografici, stabilito dall' Agcom, di verificare la maggiore età degli utenti, "assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo". Il provvedimento dell'Autorità, varato lo scorso maggio, recepisce il decreto Caivano che al comma 1 ha introdotto per i minori "un divieto di accesso a contenuti a carattere pornografico, in considerazione delle capacità lesive della loro dignità e del benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica". 🔗 Leggi su Agi.it
