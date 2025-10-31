Howe pazzo di Thiaw | E’ un talento eccezionale Ha un po’ di tutto nel suo gioco
L'allenatore del Newcastle Eddie Howe parla così di Malick Thiaw, difensore ex Milan che il club inglese ha pagato circa 40 milioni di euro. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Newcastle, mister Howe accoglie Thiaw: "Lo ammiro da tanto tempo, aggiungerà qualità" - Tre anni di Milan sono stati sufficienti, Malick Thiaw adesso abbraccia con entusiasmo la sua nuova avventura al Newcastle. Secondo tuttomercatoweb.com