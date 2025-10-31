Howe pazzo di Thiaw | E’ un talento eccezionale Ha un po’ di tutto nel suo gioco

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Newcastle Eddie Howe parla così di Malick Thiaw, difensore ex Milan che il club inglese ha pagato circa 40 milioni di euro. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

howe pazzo di thiaw e8217 un talento eccezionale ha un po8217 di tutto nel suo gioco

© Pianetamilan.it - Howe pazzo di Thiaw: “E’ un talento eccezionale. Ha un po’ di tutto nel suo gioco”

Scopri altri approfondimenti

Newcastle, mister Howe accoglie Thiaw: "Lo ammiro da tanto tempo, aggiungerà qualità" - Tre anni di Milan sono stati sufficienti, Malick Thiaw adesso abbraccia con entusiasmo la sua nuova avventura al Newcastle. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Howe Pazzo Thiaw E8217