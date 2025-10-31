Hotel Transylania diventa Motel Transylvania nella serie animata Netflix!

La Sony Pictures Animation ha annunciato la serie animata Motel Transylvania per Netflix: come intuirete dal titolo e dalla prima immagine, è lo spin-off dell'amatissima saga cinematografica di Hotel Transylvania. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Hotel Transylania diventa Motel Transylvania nella serie animata Netflix!

Altre letture consigliate

#HALLOWEEN al Casale di Martignano! Cena con delitto - Speciale HOTEL TRANSILVANIA Preparati a un'indimenticabile notte di mistero, enigmi e risate! Diventa l'investigatore protagonista e aiutaci a risolvere il delitto più spaventoso (e divertente) dell'ann - facebook.com Vai su Facebook

Hotel Transylania diventa Motel Transylvania nella serie animata Netflix! - La Sony Pictures Animation ha annunciato la serie animata Motel Transylvania per Netflix: come intuirete dal titolo e dalla prima immagine, è lo spin- Segnala comingsoon.it

L'avventura animata «Hotel Transylvania» diventa una serie su Netflix - La celebre saga cinematografica sul conte Dracula e il suo hotel mostruoso passa dal grande al piccolo schermo. outnow.ch scrive

Hotel Transylvania 2… e Dracula diventa nonno - il sequel Hotel Transylvania 2 distrubuito dalla Warner Bros, nuovo capitolo delle divertenti disavventure animate di Dracula alle ... Segnala tg24.sky.it