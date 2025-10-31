Horror d’atmosfera | i 10 più belli del nuovo millennio da vedere ad Halloween
Niente sangue a litri, gore a profusione e incessanti salti sulla poltroncina da cardiopalma. Negli horror che abbiamo selezionato qui per Halloween la tensione scorre come un fiume carsico, è nell’aria e avvolge senza riempirsi le mani di stratagemmi d’impatto orrifico. Ecco i 10 horror d’atmosfera più belli del nuovo millennio, secondo noi. Lasciami entrare (2008) di Tomas Alfredson. Due ragazzini si incontrano, nelle loro solitudini diverse, mentre la neve di Stoccolma si chiazza di cadaveri e sangue. Lasciami entrare è un film che entra nel cuore in profondità, per non mollarlo. Le luci fredde del Nord Europa si stagliano con fascino e mistero sulla storia della bambina vampiro ( Lina Leandeon ), assettata di sangue per necessità, che stringe amicizia con il biondissimo e pallido dodicenne vittima di bullismo ( Kåre Hedebrant ). 🔗 Leggi su Panorama.it
Altre letture consigliate
Centro del Molise. . Il Castello Horror è pronto ad aprire le sue porte! Luci, decorazioni e un’atmosfera da brividi ti aspettano al Centro del Molise. ? Giovedì 31 ottobre, dalle 16:00 alle 20:00: Sabato 2 novembre, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 all - facebook.com Vai su Facebook