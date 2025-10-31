Horror d’atmosfera | i 10 più belli del nuovo millennio da vedere ad Halloween

Niente sangue a litri, gore a profusione e incessanti salti sulla poltroncina da cardiopalma. Negli horror che abbiamo selezionato qui per Halloween la tensione scorre come un fiume carsico, è nell’aria e avvolge senza riempirsi le mani di stratagemmi d’impatto orrifico. Ecco i 10 horror d’atmosfera più belli del nuovo millennio, secondo noi. Lasciami entrare (2008) di Tomas Alfredson. Due ragazzini si incontrano, nelle loro solitudini diverse, mentre la neve di Stoccolma si chiazza di cadaveri e sangue. Lasciami entrare è un film che entra nel cuore in profondità, per non mollarlo. Le luci fredde del Nord Europa si stagliano con fascino e mistero sulla storia della bambina vampiro ( Lina Leandeon ), assettata di sangue per necessità, che stringe amicizia con il biondissimo e pallido dodicenne vittima di bullismo ( Kåre Hedebrant ). 🔗 Leggi su Panorama.it

