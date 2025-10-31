HONOR GT 2 | trapelano i primi dettagli su processore display e batteria della nuova serie gaming del brand

HONOR GT 2 svelato da una corposa indiscrezione che parla di display a 165 Hz, batteria da oltre 9000 mAh e chip Snapdragon 8 Elite. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - HONOR GT 2: trapelano i primi dettagli su processore, display e batteria della nuova serie gaming del brand

News recenti che potrebbero piacerti

Honor svela il concept 'Robot Phone': smartphone con fotocamera AI su gimbal ruotante. Al momento solo teaser, nessuna data d'uscita nota. - facebook.com Vai su Facebook

Honor GT 2: Si prevede il lancio di nuovi smartphone da gioco con display ultraveloci - Secondo nuovi rapporti, Honor si sta preparando a sostituire non solo Honor GT ma anche il suo smartphone GT Pro. Secondo notebookcheck.it

Honor GT 2: arriva una batteria da 9.000 mAh? - Nel settore competitivo della telefonia mobile, l’autonomia è tornata al centro del dibattito. Lo riporta tecnoandroid.it

Honor GT 2, scheda tecnica da paura: 24GB di RAM e batteria da 8.800mAh - Honor è in procinto di lanciare la nuova serie Honor GT 2, attesa tra novembre e dicembre, che comprenderà i modelli GT 2 e GT 2 Pro. Si legge su msn.com