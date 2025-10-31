Honda Prelude | la prova della coupè full hybrid

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo contatto su strada con la nuova coupé full hybrid da 184 Cv che unisce piacere di guida ed efficienza. La Honda Prelude è già ordinabile, arriverà nelle concessionarie italiane a febbraio 2026 con un prezzo di partenza di 50.900 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

honda prelude la prova della coup232 full hybrid

© Gazzetta.it - Honda Prelude: la prova della coupè full hybrid

