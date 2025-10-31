Holger Rune non perde tempo | torna in campo e si allena da seduto dopo l'infortunio

Holger Rune si è rotto il tendine d'Achille e dovrà stare fermo per 6 mesi. La riabilitazione del danese è già iniziata. Rune per non perdere la mano è sceso in campo nonostante il serio infortunio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Andy Roddick di nuovo contro il calendario del tennis. LA SUA ANALISI LEGATA ALLA VICENDA DI HOLGER RUNE - facebook.com Vai su Facebook

COMINCIA IL RECUPERO DI RUNE Con una storia su Instagram, la mamma del classe 2003 ha fatto sapere che l’intervento di Holger è perfettamente riuscito. Il danese ha commentato a riguardo: “Sono contento che l'operazione sia andata bene, s - X Vai su X

Rune non perde tempo e ha già iniziato la riabilitazione (FOTO) - L’ex numero 4 del mondo è seriamente intenzionato a tornare in campo il prima possibile e ha già iniziato a muovere i primi passi dopo l’intervento al tendine d’Achille Come tutti sanno, Holger Rune h ... Da tennisitaliano.it

Holger Rune esplode a Shanghai, se la prende con tutti e urla parole furenti pure a Panichi - Il tennista monegasco proveniente dalle qualificazioni, e che gioca da numero 204 della classifica ATP, si è qualificato addirittura per le ... fanpage.it scrive

La madre di Holger Rune attacca: “Ci sono troppi tornei obbligatori, non c’è il tempo di recuperare” - Le lesione al tendine d'Achille, nel corso della semifinale dell'ATP250 di Stoccolma (Svezia), ... Si legge su oasport.it