"> Rasmus Hojlund torna al centro della scena. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, domani contro il Como e martedì contro l’Eintracht in Champions, sarà il danese a completare il tridente offensivo. Dopo tre gare d’assenza per un affaticamento muscolare, il centravanti del Napoli è pronto a riprendersi il posto da titolare con il suo numero 19 sulle spalle. Un ritorno fondamentale, sottolinea ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, per una squadra che, senza di lui dal primo minuto, non ha più visto un gol firmato da un attaccante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Hojlund torna titolare: il Napoli ritrova il suo numero 9