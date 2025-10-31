Servono i suoi gol. Perché Rasmus Hojlund ha smaltito l’affaticamento muscolare che gli è costato un triplo forfait: Torino, Psv Eindhoven e l’Inter. Ha recuperato per la sfida di Lecce. Conte lo ha schierato nella ripresa proprio per completare il rodaggio. Il numero 19 dovrà cambiare ritmo e fare la differenza già contro l’orchestra di Fabregas, una delle sorprese del campionato. Nella scorsa stagione il Como ha messo in difficoltà il Napoli che dovrà disputare una prestazione di alto livello per conquistare la vittoria. Hojlund sarà il punto di riferimento del 4-3-3, diventato l’abito tattico abituale dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund torna in un altro Napoli, nel 4-3-3 senza De Bruyne