Hojlund torna in un altro Napoli nel 4-3-3 senza De Bruyne

Ilnapolista.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Servono i suoi gol. Perché Rasmus Hojlund ha smaltito l’affaticamento muscolare che gli è costato un triplo forfait: Torino, Psv Eindhoven e l’Inter. Ha recuperato per la sfida di Lecce. Conte lo ha schierato nella ripresa proprio per completare il rodaggio. Il numero 19 dovrà cambiare ritmo e fare la differenza già contro l’orchestra di Fabregas, una delle sorprese del campionato. Nella scorsa stagione il Como ha messo in difficoltà il Napoli che dovrà disputare una prestazione di alto livello per conquistare la vittoria. Hojlund sarà il punto di riferimento del 4-3-3, diventato l’abito tattico abituale dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

hojlund torna in un altro napoli nel 4 3 3 senza de bruyne

© Ilnapolista.it - Hojlund torna in un altro Napoli, nel 4-3-3 senza De Bruyne

Scopri altri approfondimenti

hojlund torna altro napoliHojlund torna titolare: il Napoli ritrova il suo numero 9 - Domani al Maradona arriva il Como di Fabregas e Nico Paz, una squadra giovane e brillante, proprio come il numero 9 danese. Come scrive napolipiu.com

hojlund torna altro napoliNapoli, Hojlund e McTominay devono trascinare Conte - Con alterne fortune, da allora, sono passate 41 gare. Scrive ilmattino.it

hojlund torna altro napoliIl paradiso di Hojlund, il papà: «Rasmus è già pazzo di Napoli» - Ma in realtà è anche Napoli ad essersi presa Hojlund. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Torna Altro Napoli