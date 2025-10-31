Hojlund titolare col Como e in Champions contro l’Eintracht

Forzazzurri.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di attesa, Rasmus Hojlund è pronto a tornare protagonista. L’attaccante danese, rimasto ai box . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

hojlund titolare col como e in champions contro l8217eintracht

© Forzazzurri.net - Hojlund titolare col Como e in Champions contro l’Eintracht

Altre letture consigliate

hojlund titolare como championsHojlund titolare col Como e in Champions contro l’Eintracht - Hojlund titolare col Como e in Champions contro l’Eintracht Dopo settimane di attesa, Rasmus Hojlund è pronto a tornare protagonista. Secondo forzazzurri.net

hojlund titolare como championsIl ritorno di Hojlund, titolare con il Como: Napoli a caccia di gol - Il Napoli ne ha bisogno per fare bene nel doppio impegno allo stadio Maradona. Si legge su napoli.repubblica.it

hojlund titolare como championsHojlund e la regola del gol: se non segna lui vanno in rete solo i centrocampisti - Domani tornerà titolare al centro del tridente dopo quattro partite, poi la grande notte di Champions: Conte ha di nuovo l'uomo in più ... Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Titolare Como Champions