Hogwarts Legacy 2 includerà elementi online da MMO e live service? Lo suggeriscono degli annunci di lavoro

Hogwarts Legacy 2 potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto diverso dal suo predecessore. Difatti alcuni annunci di lavoro pubblicati da Avalanche Software hanno acceso le speculazioni sul futuro della saga, suggerendo che il sequel possa adottare elementi tipici dei giochi online persistenti, come modalità da MMORPG o live service. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, i riferimenti presenti nelle nuove posizioni aperte delineano un quadro piuttosto chiaro. Come riportato da GameRant, tra le figure ricercate spiccano un Designer dei Sistemi Narrativi e un Lead Designer del Mondo di Gioco. La prima posizione richiede esperienza nella narrazione interattiva e nelle scelte ramificate, oltre alla capacità di “creare all’interno di un franchise già consolidato”, con una conoscenza approfondita del mondo fantasy e delle opere cinematografiche e letterarie — tutti elementi che rimandano direttamente al Wizarding World. 🔗 Leggi su Game-experience.it

