Hogwarts Legacy 2 includerà elementi online da MMO e live service? Lo suggeriscono degli annunci di lavoro
Hogwarts Legacy 2 potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto diverso dal suo predecessore. Difatti alcuni annunci di lavoro pubblicati da Avalanche Software hanno acceso le speculazioni sul futuro della saga, suggerendo che il sequel possa adottare elementi tipici dei giochi online persistenti, come modalità da MMORPG o live service. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, i riferimenti presenti nelle nuove posizioni aperte delineano un quadro piuttosto chiaro. Come riportato da GameRant, tra le figure ricercate spiccano un Designer dei Sistemi Narrativi e un Lead Designer del Mondo di Gioco. La prima posizione richiede esperienza nella narrazione interattiva e nelle scelte ramificate, oltre alla capacità di “creare all’interno di un franchise già consolidato”, con una conoscenza approfondita del mondo fantasy e delle opere cinematografiche e letterarie — tutti elementi che rimandano direttamente al Wizarding World. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Approfondisci con queste news
#HogwartsLegacy2 pare essere in sviluppo dal 2023, e secondo nuove offerte di lavoro avrà elementi da MMORPG e live service. Ci saranno due modalità di gioco? - X Vai su X
Netflix sta valutando una delle mosse più ambiziose della sua storia: vorrebbe acquisire Warner Bros. Discovery, inclusa la divisione gaming con Batman Arkham, Mortal Kombat ed Hogwarts Legacy. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
Hogwarts Legacy 2 potrebbe avere elementi MMO e live service - e Avalanche Software stanno preparando il ritorno nel mondo magico creato da J. Come scrive it.ign.com
Hogwarts Legacy 2 potrebbe avere degli elementi online da MMO o live service, secondo alcuni annunci di lavoro - Alcuni nuovi annunci di lavoro sembrano indicare che Avalanche stia pensando a nuovi elementi online in stile MMO o live service per Hogwarts Legacy 2, ma è tutto da confermare. Scrive multiplayer.it
Hogwarts Legacy 2 vestirà i panni di un MMORPG? - Dopo mesi di silenzio e di rumor che si rincorrevano tra social e forum, cominciano ad arrivare segnali sempre più concreti sul futuro di Hogwarts Legacy. Si legge su gamesource.it