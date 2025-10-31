Hockey Serie A | il Roller attacca il Forte dei Marmi

Non si parte battuti come negli ultimi campionati. Questa volta, anzi, i padroni di casa hanno sicuramente qualcosa di più dei rivali in arrivo dalla Toscana. La conferma va cercata nella sfida tra Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar e Versilia Hockey Forte, in onda questa sera alle 21 al PalaSomaschini di Seregno. Nel confronto odierno, una classicissima dell’hockey tricolore, Monza vuole dunque dare un taglio netto a un passato fatto soprattutto di sconfitte. Nella passata stagione, per esempio, il Forte dei Marmi, nel 2024 vincitore del titolo tricolore, superò l’Hrcm due volte in campionato e una in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net