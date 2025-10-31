Hockey ghiaccio nella serata di Alps League successo per Merano mentre cadono Vipiteno e Renon

Serata di Alps Hockey League 2025-2026 che vedeva quattro match in programma. Tre le formazioni italiane impegnate sul ghiaccio. Andiamo a vedere come sono andate le cose. ZELLER EISBAREN-MERANO 4-5 dopo shoot-out Gli austriaci partono forte con le reti di Widen al 10:00 e il 2-0 di Putnik al 22:53 ma, proprio in quel momento, Merano si scatena. Reti di Trivellato (27:30), Traversa (29:01), ancora Traversa per il sorpasso al 34:20, quindi 4-2 di Nouslainen al 45:27. Gli austriaci si scuotono e prima accorciano con Wilfan con il 3-4 al 49:59, quindi pareggio di Tschurnig al 52:57 con il 4-4. La sfida si decide agli shoot-out con il rigore decisivo di Nouslainen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo per Merano, mentre cadono Vipiteno e Renon

Contenuti che potrebbero interessarti

? Missione Pinzolo: Operazione Mini Hockey UNDER8! C’era una volta, in una valle incantata chiamata Val di Fiemme, un gruppo di mini guardiani del ghiaccio pronti a vivere la loro prima, incredibile avventura: il Torneo Under 8 di Pinzolo! Guidati - facebook.com Vai su Facebook

Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo per Merano, mentre cadono Vipiteno e Renon - Tre le formazioni italiane impegnate sul ghiaccio. Si legge su oasport.it

Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League la capolista Salisburgo piega Vipiteno - Vipiteno è caduta in casa di Salisburgo, con la capolista che ha piegato i ... Lo riporta oasport.it

Hockey ghiaccio: Cortina resta in corsa per la finale, vincendo contro Salisburgo - Nella semifinale di Alps League tra Hafro Cortina e Red Bull Salisburgo il campo non è un fattore: finora ha vinto sempre chi gioca fuori casa e ieri Cortina lo ha fatto con il risultato di 1- Come scrive rainews.it