Hockey ghiaccio | Cortina cade all’extra time nel venerdì di Alps League Il Bregenzerwald passa 3-4
Cortina alza bandiera bianca solo ai supplementari in occasione del venerdì dedicato al Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio; la squadra veneta ha dovuto cedere il passo allo Bregenzerwald per 3-4, formazione attualmente in striscia positiva con tre successi consecutivi. Partita comunque di buon carattere quella della formazione italiana, brava a reagire dopo un inizio di disputa in salita, considerato il mortifero 0-2 messo a referto prima da Laaksonen (7:57) e poi da Posch (13:23). La SGC infatti non ci sta e, al 15:44, accorcia le distanze con Pietroniro, per poi ripristinare gli equilibri in coda al secondo tempo con Kalajanniska. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Missione Pinzolo: Operazione Mini Hockey UNDER8! C’era una volta, in una valle incantata chiamata Val di Fiemme, un gruppo di mini guardiani del ghiaccio pronti a vivere la loro prima, incredibile avventura: il Torneo Under 8 di Pinzolo! Guidati - facebook.com Vai su Facebook
Hockey ghiaccio: Cortina cade all’extra time nel venerdì di Alps League. Il Bregenzerwald passa 3-4 - Cortina alza bandiera bianca solo ai supplementari in occasione del venerdì dedicato al Campionato Alps League 2025- Come scrive oasport.it
Hockey ghiaccio: nell’ICE League Val Pusteria ancora a segno in trasferta, Bolzano cade in casa - E' di una vittoria e di una sconfitta il bilancio delle squadre italiane impegnate mercoledì 29 ottobre nella serata dell'ICE Hockey League. Riporta oasport.it
Milano-Cortina 2026, hockey ghiaccio: annunciati primi 6 convocati per l'Italia - La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato i primi sei giocatori inseriti nella lista preliminare per il torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano ... Da sportmediaset.mediaset.it