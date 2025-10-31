Hockey ghiaccio | Cortina cade all’extra time nel venerdì di Alps League Il Bregenzerwald passa 3-4

Cortina alza bandiera bianca solo ai supplementari in occasione del venerdì dedicato al Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio; la squadra veneta ha dovuto cedere il passo allo Bregenzerwald per 3-4, formazione attualmente in striscia positiva con tre successi consecutivi.   Partita comunque di buon carattere quella della formazione italiana, brava a reagire dopo un inizio di disputa in salita, considerato il mortifero 0-2 messo a referto prima da Laaksonen (7:57) e poi da Posch (13:23). La SGC infatti non ci sta e, al 15:44, accorcia le distanze con Pietroniro, per poi ripristinare gli equilibri in coda al secondo tempo con Kalajanniska. 🔗 Leggi su Oasport.it

