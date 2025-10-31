Nella conferenza fiume della presentazione, il nuovo tecnico bianconero ne ha approfittato anche per mandare diversi messaggi Luciano Spalletti ne ha avute un po’ per tutti in conferenza stampa nella sua presentazione come nuovo allenatore della Juventus. Come sempre, mai banale, si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa o comunque ne ha approfittato per mandare qualche messaggio. Prendendo spunto da opinioni, video, attacchi, magari anche offese. Come quelle di tanti tifosi – e forse non solo – del Napoli per la sua scelta di firmare con i rivali storici di una società e un popolo a cui lui si è legato indelebilmente vincendo lo scudetto nel 2023. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Ho sentito dire che questi giocatori non sono da Juve”: ecco con chi ce l’aveva Spalletti