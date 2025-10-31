Ho preso sette boccette di metadone insieme Nessuno mi sa dire come sia ancora vivo | Achille Costacurta racconta il primo arresto

Una lunga e intima intervista. Così Achille Costacurta, figlio 21enne di Martina Colombari e Billy Costacurta, si è raccontato al podcast One More Time di Luca Casadei. Il 21enne ha parlato di Tso, di droghe, della diagnosi di ADHD e anche di un tentativo di suicidio. Il primo arresto, racconta, è arrivato durante la quarantena dovuta all’epidemia di Coronavirus. “Ho iniziato a spacciare, solo fumo ovviamente. È arrivata la quarantena e io riuscivo a far arrivare fumo attraverso i miei canali e quindi avevo creato questa rete. Mi hanno arrestato a 15 anni e mezzo. Faccio al centro penale, comunità terapeutica, il mio compleanno dei 16?, dice a Luca Casadei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

