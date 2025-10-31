Novembre è il mese dedicato alla prevenzione maschile, un’occasione importante per sensibilizzare gli uomini sull’importanza dei controlli urologici periodici. Anche quest’anno, dunque, torna l’appuntamento che invita gli uomini a “riconsiderare” il proprio benessere: si chiama “Movember” e celebra la sua decima edizione con una vasta campagna di sensibilizzazione, che coprirà l’intero mese di novembre. Si comincia con l'evento “Tumore della prostata e dei testicoli: segnali da non sottovalutare”, un incontro pubblico in cui Hesperia unisce le forze insieme alla Fondazione ANT per promuovere la prevenzione che prevede anche visite gratuite: appuntamento al 4 novembre alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hesperia Hospital promuove la salute urologica