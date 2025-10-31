hellas verona inter tre assenze pesanti per zanetti in vista della sfida con i nerazzurri di chivu

Inter News 24 Hellas Verona Inter, il tecnico gialloblù senza Nunez, Akpa Akpro e Serdar per il match di domenica: parte già in salita la strada dei gialloblù. Il Verona continua la preparazione in vista della delicata sfida casalinga contro l’Inter, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Bentegodi. La squadra di Paolo Zanetti, reduce dalla sconfitta esterna contro il Como, punta a reagire di fronte al proprio pubblico, ma dovrà fare i conti con tre assenze importanti. Come confermato dallo staff tecnico, il difensore Nunez e i centrocampisti Akpa Akpro e Serdar non saranno a disposizione per il match contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

