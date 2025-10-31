Hellas Verona Inter incredibile filotto di sfide senza perdere contro i gialloblù | record a un passo per i nerazzurri
Inter News 24 Hellas Verona Inter, Chivu pronto a tagliare un altro traguardo storico per l’Inter: le ultime in vista del match al Bentegodi. Una striscia di imbattibilità impressionante quella dell’Inter contro l’Hellas Verona. Come riportato dai dati Opta, i nerazzurri non perdono contro i gialloblù da 28 partite consecutive in Serie A, con un bilancio di 25 vittorie e 5 pareggi. Un dominio assoluto che si estende da quasi due decenni e che conferma la superiorità storica dell’Inter nei confronti diretti. Solo contro la Sampdoria, tra il 1961 e il 1977, i nerazzurri hanno fatto meglio, collezionando 30 risultati utili consecutivi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Tre giorni e siamo di nuovo in campo: tutti insieme verso #VeronaInter #DaiVerona #WeAreHellas #SerieAEnilive - X Vai su X
Serie A, dopo 45' Inter-Fiorentina 0-0, Bologna-Torino 0-0 e Genoa-Cremonese 0-1 Alle 18.30: Roma-Parma 2-1 Como-Hellas Verona 3-1 e Juventus-Udinese 3-1. Ieri Lecce-Napoli 0-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 - facebook.com Vai su Facebook
HELLAS VERONA - Tre assenze per Zanetti nel match contro l'Inter - Allenamento pomeridiano per il Verona in attesa del turno casalingo di domenica all'ora di pranzo contro l'Inter. Da napolimagazine.com
SERIE A - Hellas Verona-Inter: i bookie vedono un altro successo nerazzurro al Bentegodi, Lautaro punta al poker nelle quote goal - L'Inter, in un gran momento di forma con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate (con in mezzo il ko di Napoli) tenta l'assalto alla vetta della Serie A in casa del Verona, quartultimo e ancora ... Riporta napolimagazine.com
Verona-Inter, pronostico risultato esatto: goleada nerazzurra? Le quote che stuzzicano - L’Inter si prepara a scendere in campo a Verona contro l’Hellas: sarà goleada nerazzurra? Segnala msn.com