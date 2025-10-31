Hellas Verona Inter incredibile filotto di sfide senza perdere contro i gialloblù | record a un passo per i nerazzurri

Inter News 24 Hellas Verona Inter, Chivu pronto a tagliare un altro traguardo storico per l’Inter: le ultime in vista del match al Bentegodi. Una striscia di imbattibilità impressionante quella dell’Inter contro l’Hellas Verona. Come riportato dai dati Opta, i nerazzurri non perdono contro i gialloblù da 28 partite consecutive in Serie A, con un bilancio di 25 vittorie e 5 pareggi. Un dominio assoluto che si estende da quasi due decenni e che conferma la superiorità storica dell’Inter nei confronti diretti. Solo contro la Sampdoria, tra il 1961 e il 1977, i nerazzurri hanno fatto meglio, collezionando 30 risultati utili consecutivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

