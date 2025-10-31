Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Il momento di difficoltà degli scaligeri si scontra con la voglia di risalita dei nerazzurri verso la vetta della classifica. Hellas Verona-Inter si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA-INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri stanno faticando molto in questo inizio di campionato, e con appena 5 punti in nove giornate, sono al diciassettesimo posto in classifica, appena sopra la zona retrocessione. Con 5 pareggi e 4 sconfitte la squadra di ZAnetti sta cercando di ottenere quanti più punti possibili, ma l’impressione è che la salvezza sarà una impresa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona-Inter, decima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla