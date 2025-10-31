Hellas Verona-Inter decima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Il momento di difficoltà degli scaligeri si scontra con la voglia di risalita dei nerazzurri verso la vetta della classifica. Hellas Verona-Inter si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA-INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri stanno faticando molto in questo inizio di campionato, e con appena 5 punti in nove giornate, sono al diciassettesimo posto in classifica, appena sopra la zona retrocessione. Con 5 pareggi e 4 sconfitte la squadra di ZAnetti sta cercando di ottenere quanti più punti possibili, ma l’impressione è che la salvezza sarà una impresa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Tre giorni e siamo di nuovo in campo: tutti insieme verso #VeronaInter #DaiVerona #WeAreHellas #SerieAEnilive - X Vai su X
Serie A, dopo 45' Inter-Fiorentina 0-0, Bologna-Torino 0-0 e Genoa-Cremonese 0-1 Alle 18.30: Roma-Parma 2-1 Como-Hellas Verona 3-1 e Juventus-Udinese 3-1. Ieri Lecce-Napoli 0-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 - facebook.com Vai su Facebook
Hellas Verona-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Altro segnale forte a tutto il campionato quello inviato dall’Inter dopo la convincente ... msn.com scrive
Verona-Inter, pronostico risultato esatto: goleada nerazzurra? Le quote che stuzzicano - L’Inter si prepara a scendere in campo a Verona contro l’Hellas: sarà goleada nerazzurra? Lo riporta msn.com