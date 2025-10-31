Hellas Verona Inter apprensione per Serdar e Nunez in vista della sfida contro Chivu | valutazioni in corso

Inter News 24 Hellas Verona Inter, cresce l’angoscia per le condizioni fisiche dei due calciatori in vista del lunch match di domenica. In casa Hellas Verona, c’è un minimo di apprensione per le condizioni fisiche di Suat Serdar e Unai Nunez, con entrambi da valutare in vista del lunch match di domenica contro l’Inter. Come riportato da Tuttohellasverona.it, i due calciatori sono usciti anticipatamente durante le rispettive ultime partite. Serdar, centrocampista tedesco, ha accusato un problema al ginocchio durante la sfida contro il Como, costringendolo a lasciare il campo prima del previsto. 🔗 Leggi su Internews24.com

