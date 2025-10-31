Harrison Ford contro Trump per gli attacchi al cambiamento climatico | mi fa paura
Harrison Ford ha criticato duramente Donald Trump durante un’intervista rilasciata al Guardian questa settimana, prima di ricevere il premio per la leadership nella conservazione al Field Museum di Chicago. L’icona di “ Star Wars ” e “Indiana Jones” ha attaccato duramente il presidente per la sua ignoranza nei confronti del cambiamento climatico e per il suo smantellamento delle politiche climatiche del governo. “ Trump non ha una politica, ha solo i suoi capricci. Mi spaventa a morte “, ha detto Ford alla rivista. “ L’ignoranza, l’arroganza, le bugie, la perfidia. Trump lo sa bene, ma è uno strumento dello status quo e sta facendo soldi a palate, mentre il mondo va a rotoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
