Hanno ucciso il nipote di Robert De Niro | cinque persone arrestate dopo la morte di Leandro Rodriguez per un mix di sei droghe diverse

Colpo di scena a due anni dalla morte per “overdose accidentale” del nipote 19enne di Robert De Niro, Leandro Anthony De Niro-Rodriguez. Sono stati individuati i colpevoli ed effettuati cinque arresti. Il ragazzo è stato trovato morto il 2 luglio 2023, nel suo corpo è stato trovato un “un mix di sei droghe diverse”. I cinque uomini sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, come riportato da NBC 4 New York. Una sesta persona, una donna identificata come Sofia H. Marks, era stata arrestata poche settimane dopo la tragica morte, accusata di aver venduto droga al giovane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

