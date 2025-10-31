Hanno ucciso il nipote di Robert De Niro | cinque persone arrestate dopo la morte di Leandro Rodriguez per un mix di sei droghe diverse
Colpo di scena a due anni dalla morte per “overdose accidentale” del nipote 19enne di Robert De Niro, Leandro Anthony De Niro-Rodriguez. Sono stati individuati i colpevoli ed effettuati cinque arresti. Il ragazzo è stato trovato morto il 2 luglio 2023, nel suo corpo è stato trovato un “un mix di sei droghe diverse”. I cinque uomini sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, come riportato da NBC 4 New York. Una sesta persona, una donna identificata come Sofia H. Marks, era stata arrestata poche settimane dopo la tragica morte, accusata di aver venduto droga al giovane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tv2000. . HA UCCISO MIA NIPOTE Martina voleva diventare mamma. Aveva 34 anni. È stata uccisa dal compagno a Roma nel 2023. Martina è una delle tante, troppe vittime di #femminicidio. La sua storia a Siamo Noi con la zia, Patrizia Graziosi. Rivedi la pu - facebook.com Vai su Facebook
“Hanno ucciso il nipote di Robert De Niro”: cinque persone arrestate dopo la morte di Leandro Rodriguez per “un mix di sei droghe diverse” - Colpo di scena a due anni dalla morte per “overdose accidentale” del nipote 19enne di Robert De Niro, Leandro Anthony De Niro- Scrive ilfattoquotidiano.it
Il nipote di Robert De Niro morto per overdose, arrestate 5 persone: “Si sono accordati per vendere droga” - Arrestate cinque persone in relazione alla morte di Leandro Rodriguez, nipote di Robert De Niro, scomparso per overdose nel luglio 2023 a 19 anni ... Come scrive fanpage.it
Robert De Niro, il nipote morto per droga: Leandro aveva 19 anni. Cinque persone arrestate - Rodriguez, la famiglia è ancora alla ricerca di risposte: ora le autorità hanno ... Si legge su ilmessaggero.it