Hanno ucciso il nipote di Robert De Niro | cinque persone arrestate dopo la morte di Leandro Rodriguez per un mix di sei droghe diverse

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo di scena a due anni dalla morte per “overdose accidentale” del nipote 19enne di Robert De Niro, Leandro Anthony De Niro-Rodriguez. Sono stati individuati i colpevoli ed effettuati cinque arresti. Il ragazzo è stato trovato morto il 2 luglio 2023, nel suo corpo è stato trovato un “un mix di sei droghe diverse”. I cinque uomini sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, come riportato da NBC 4 New York. Una sesta persona, una donna identificata come Sofia H. Marks, era stata arrestata poche settimane dopo la tragica morte, accusata di aver venduto droga al giovane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

hanno ucciso il nipote di robert de niro cinque persone arrestate dopo la morte di leandro rodriguez per un mix di sei droghe diverse

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno ucciso il nipote di Robert De Niro”: cinque persone arrestate dopo la morte di Leandro Rodriguez per “un mix di sei droghe diverse”

Altri contenuti sullo stesso argomento

hanno ucciso nipote robert“Hanno ucciso il nipote di Robert De Niro”: cinque persone arrestate dopo la morte di Leandro Rodriguez per “un mix di sei droghe diverse” - Colpo di scena a due anni dalla morte per “overdose accidentale” del nipote 19enne di Robert De Niro, Leandro Anthony De Niro- Scrive ilfattoquotidiano.it

hanno ucciso nipote robertIl nipote di Robert De Niro morto per overdose, arrestate 5 persone: “Si sono accordati per vendere droga” - Arrestate cinque persone in relazione alla morte di Leandro Rodriguez, nipote di Robert De Niro, scomparso per overdose nel luglio 2023 a 19 anni ... Come scrive fanpage.it

hanno ucciso nipote robertRobert De Niro, il nipote morto per droga: Leandro aveva 19 anni. Cinque persone arrestate - Rodriguez, la famiglia è ancora alla ricerca di risposte: ora le autorità hanno ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Hanno Ucciso Nipote Robert