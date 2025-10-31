Hamilton | Con la Ferrari subito amore ma per vincere servirà tempo Io e Lauda

Il pilota inglese si racconta al Ferrari Magazine: "La vera emozione l'ho avuta quando mi sono seduto su una macchina rossa. Con gli italiani è speciale, hanno passione: si è creato un legame umano. Lauda era parte di un mondo che non accettava la mia diversità, poi abbiamo superato ogni barriera". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hamilton: "Con la Ferrari subito amore, ma per vincere servirà tempo. Io e Lauda..."

