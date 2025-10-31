Israele ha ricevuto dalla Croce Rossa i resti di due ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 e portati nella Striscia di Gaza. I soccorritori turchi che Ankara ha inviato per aiutare i miliziani nella ricerca delle salme, sono ancora fermi al valico di Rafah, in attesa del permesso dello Stato ebraico per poter . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Hamas restituisce i corpi di altri due ostaggi. Netanyahu preme per il disarmo del gruppo