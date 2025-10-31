Hamas restituisce i corpi di altri due ostaggi Netanyahu preme per il disarmo del gruppo
Israele ha ricevuto dalla Croce Rossa i resti di due ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 e portati nella Striscia di Gaza. I soccorritori turchi che Ankara ha inviato per aiutare i miliziani nella ricerca delle salme, sono ancora fermi al valico di Rafah, in attesa del permesso dello Stato ebraico per poter . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'attacco israeliano uccide 2 persone a Gaza mentre Hamas restituisce il corpo del prigioniero @ROBZIK - X Vai su X
+++ +++ Hamas non restituisce le salme degli ostaggi. Israele taglia gli aiuti, il valico di Rafah resta chiuso https://gazzettadelsud.it/?p=2114297 - facebook.com Vai su Facebook
Hamas restituisce altri due corpi, Israele bombarda Gaza - Nelle stesse ore gli ultraortodossi protestano contro la leva militare, evidenziando lo scontro tra fede religiosa e sion ... msn.com scrive
Gaza, gli Stati Uniti offrono a Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle zone controllate da Israele - Il 30 ottobre, in serata, Hamas ha consegnato a Israele altri due corpi degli ostaggi morti ancora nella Striscia. Scrive tg.la7.it
Al Jazeera: attacchi aerei israeliani nel sud di Gaza. Hamas consegna altri due corpi di ostaggi - Per il ministro della Difesa israeliano Katz: “dopo la fine dei combattimenti, smilitarizzeremo Gaza e distruggeremo tunnel” ... Si legge su ilsole24ore.com