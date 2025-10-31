Halloween una festa sempre più italiana | il 35% passerà la serata tra ristoranti e discoteche

Halloween si consolida nelle abitudini degli italiani. Quest’anno il 61% dei cittadini parteciperà, festeggiando o acquistando prodotti, alla notte delle streghe: una quota leggermente inferiore rispetto al 64% registrato nel 2024 - anche per la mancanza del 'pontè del primo novembre - ma che conferma la stabilità della festa nel Paese. E’ quanto emerge dal consueto sondaggio Ipsos per Confesercenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

