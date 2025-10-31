Halloween Trump e la first lady Melania lo celebrano alla Casa Bianca
In occasione della celebrazione di Halloween alla Casa Bianca, il presidente Usa Donald Trump e sua moglie Melania hanno deciso di non mascherarsi: Trump, nel suo abito normale, indossava un cappello rosso con la scritta “USA” mentre la first lady indossava un cappotto beige. I figli piccoli dei membri dello staff della Casa Bianca, accompagnati dai loro genitori, sono stati tra i primi in fila a fare dolcetto o scherzetto in costume a ricevere caramelle dai Trump. Trump è tornato a casa a Washington giovedì dopo aver incontrato diversi leader mondiali questa settimana in Asia, tra cui il presidente cinese Xi Jinping, per discutere di commercio e tariffe. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Halloween alla Casa Bianca, lo "scherzetto" di Trump: i leader dem di nuovo col sombrero - X Vai su X
Halloween con Papa V alla discoteca Donoma di Civitanova Marche Info e prenotazione lista ridotta, tavolo o ristorante ed hotel convenzionato: 339-4339511 Lino Del Bianco www.angelipierre.it #uominiedonne #AscoltiTv #Salvini #Elkann #Gabbani #Trump - facebook.com Vai su Facebook
President Trump, First Lady handing out Hershey’s chocolate for Halloween - According to The Office of the First Lady, President Donald Trump and First Lady Melania Trump will be handing out ... msn.com scrive
PHOTOS: White House Halloween event sees superheroes, princesses — and the McDonald’s drive-thru - Presidents have been celebrating the spooky season at the White House since the Eisenhower administration. Come scrive msn.com
Trump hosts White House Halloween bash with superheroes and presidential lookalikes amid shutdown - WASHINGTON (AP) — President Donald Trump hosted hundreds of costumed guests — from superheroes to dinosaurs and even a few children dressed as the first couple — as part of Thursday night’s Halloween ... Segnala msn.com