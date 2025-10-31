Halloween Stregaccia al Centro Storico di Avellino

Questa sera, il centro storico di Avellino si animerà con un evento speciale che unirà teatro, folklore e suggestione. In occasione di Halloween, le vie della città diventeranno lo scenario del monologo itinerante “Stregaccia al Centro Storico”, scritto e interpretato da Ilaria Scarano.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

Halloween sta arrivando: bambini, siete pronti a sfidare la stregaccia? Il party game di Hansel e Gretel con tanti imprevisti e colpi di scena: riuscirete ad arrivare dalla casetta di marzapane alla casa del papà prima che la stregaccia vi raggiunga? La matrign - facebook.com Vai su Facebook

Brividi di Halloween a Velletri: mostri e strane creature il 31 ottobre. E torna Strega Dolcezza col suo cesto di dolcetti… - A Velletri tutto pronto per “Brividi di Halloween”: venerdì 31 ottobre mostri, musica e magia invaderanno il centro storico. Lo riporta castellinotizie.it

Torna “OgniWarchi 2025”, spettacoli e animazione per un Halloween “da paura” nel centro storico - Il 31 ottobre torna “OgniWarchi” con un programma di iniziative a tema “horror”, pronte a spaventare e divertire grandi e piccini, dal pomeriggio fino a tarda sera a Montevarchi ... lanazione.it scrive

OgniWarchi accende la festa delle streghe nel centro storico - MONTEVARCHI Alle soglie di Ognissanti torna OgniWarchi nel centro storico Montevarchi. Scrive msn.com