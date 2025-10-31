Halloween sicuro | sequestrati oltre 105mila prodotti tra Napoli e Ragusa

Maxi-operazione della guardia di finanza in vista di Halloween: tra Napoli e Ragusa sono stati sequestrati oltre 105mila articoli non sicuri, tra costumi, maschere, decorazioni e trucchi, potenzialmente dannosi per i consumatori, soprattutto bambini. Nel Napoletano scoperti circa 100mila pezzi contraffatti o privi di certificazioni, con 45 esercenti sanzionati e 15 denunciati per reati tra frode in commercio e vendita di prodotti pericolosi. A Ragusa, sequestrati altri 5.500 articoli irregolari e 5 commercianti segnalati. I prodotti, tra le altre cose, erano privi delle informazioni obbligatorie su materiali e precauzioni d’uso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

