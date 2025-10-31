Halloween secondo Vittorio Feltri | Non me ne frega assolutamente niente È una scemenza inutile come Carnevale e Capodanno – Il video

La festa di Halloween? «Halloween? E cos’e’? So a malapena che esiste, non me ne frega assolutamente niente, queste cose mi fanno solo che ridere. Carnevale? È un’altra scemenza, come Capodanno: le feste canoniche sono inutili». La pensa così il giornalista e direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri, che a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha detto la sua sulla festa, di derivazione statunitense, che spopola anche in Italia. (dal minuto 1:21:36) «A Crozza gli ho dato una mia giacca così mi imita meglio». Cambiando discorso – hanno chiesto i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari -, ci può dire se è vera la voce secondo cui avrebbe fatto pervenire una sua giacca a Maurizio Crozza per rendere migliore l’imitazione che le fa? «Assolutamente sì, è verissima. 🔗 Leggi su Open.online