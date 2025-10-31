Halloween Party a San Mango sul Calore

Avellinotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Mango sul Calore si prepara a vivere un Halloween Party da brivido venerdì 31 ottobre. Tutto è pronto per trasformare il borgo irpino in un luogo di pura magia, musica e allegria, dove grandi e piccini potranno trascorrere una serata indimenticabile.Le iniziative prenderanno il via alle ore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Monte San Savino si prepara a diventare “La città di Halloween” - Il programma dell’Arezzo Celtic Festival conoscerà una nuova tappa tra giovedì 31 ottobre e domenica 3 novembre quando ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Party San Mango