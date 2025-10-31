Halloween | nuove uscite tra ‘Toxic Avenger’ ‘Dracula’ Paolo Virzì… e un po’ d’Abruzzo
Arrivano ad Halloween il remake di un cult del cinema trash, The Toxic Avenger, l’atteso Dracula francese di Luc Besson e il nuovo dramma agrodolce di Virzì, Cinque secondi. Ma ci sono pure due cortometraggi, Fortuna e Ciao Varsavia, che hanno l’Abruzzo come fil rouge Questo bouchet di titoli per Halloween proviene in realtà dalla Festa del Cinema di Roma, ed è composto da tre lunghi e due cortometraggi. A volte in cartellone si affiancano film così profondamente diversi tra loro, il cinema lo si ama anche per questo. Così iniziamo con Dracula – L’amore perduto, il nuovo lavoro di Luc Besson, scomodatosi nel ricollocare questa reinterpretazione coppoliana su Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
