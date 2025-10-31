Halloween l’attacco dell’Agenzia dei vescovi | Festa di streghe e zucche vuote svilisce le celebrazioni di Santi e defunti
Sir: "Ci hanno messo circa una decina d'anni: lì per lì, probabilmente, i grandi fautori commerciali dell'Halloween all'americana (e dei sinistri personaggi che ci si infilano) non si aspettavano la levata di scudi contro la festa delle zucche vuote che c'è stata nel mondo cattolico. Avranno pensato che, specialmente noi italiani, come abbiamo abboccato e abbocchiamo a tutto quello che sa di estero, anche in questo caso non avremmo fiatato. E invece, nel caso di Halloween, qualche voce dal mondo cattolico, prima sporadica, poi più consistente e diffusa" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
