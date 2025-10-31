Halloween la mappa della festa

Una festa che piace ai più giovani, che niente c’entra con l’aspetto religioso dei giorni dedicati ai Santi. Spettacoli, laboratori, letture animate, musica, caccia al tesoro, sono gli ingredienti di un pomeriggio in Piazza del Popolo, oggi a partire dalle 15.30 per questa edizione 2025 di Halloween che vede un programma, chiamato ’ Zuccafermo ’ Dalla Piazza del Popolo, passando per le suggestive Cisterne Romane, fino alla Biblioteca Ragazzi, ogni spazio si trasforma per accogliere bambine, bambini e famiglie. In piazza è attiva l’associazione Il Grillo parlante con un piccolo laboratorio degli orrori: giochi di legno, truccabimbi e tante sorprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

