Halloween Kills | la spiegazione del finale del film

Halloween Kills ( qui la recensione ) ha visto Michael Myers protagonista di un’altra raccapricciante carneficina a Haddonfield, ed ecco come viene spiegato il finale del sequel e come prepara il terreno per il capitolo finale. Questo è il dodicesimo capitolo della saga, ma, creando un po’ di confusione, è solo il terzo capitolo dell’attuale saga. Con Halloween 2018, il regista David Gordon Green e la Blumhouse hanno deciso di premere il pulsante di reset, cancellando tutti i film precedenti tranne Halloween del 1978 dal canone. Questo ha permesso al film del 2018 di ripartire in qualche modo da zero, e al sequel di riprendere la storia dell’originale bersaglio di Michael Myers in Halloween, Laurie Strode ( Jamie Lee Curtis ), 40 anni dopo l’originale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it